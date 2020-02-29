«Пари Сен-Жермен» рассчитался с «Дижоном» за проигрыш в первом круге

29.02.2020, 21:37, Новости дня

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" одержал очередную победу в Лиге 1. В матче 27 тура парижане разгромили "Дижон" с результатом 4:0.

В первом круге "Дижон" нанес чемпиону сенсационное поражение со счетом 2:1. Парижане не упустили возможность отдать должок. Уже на третьей минуте Пабло Сарабия вывел "ПСЖ" вперед. Во втором тайме Килан Мбаппе, Мауро Икарди и снова Мбаппе довели дело до разгрома – 4:0.

"Пари Сен-Жермен" одержал 22 победу в 27 матчах, набрал 68 очков и уверенно лидирует в чемпионате. У "Дижона" 27 очков и 17 место.



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