Ученые рекомендуют гладить кошек по 20 минут для избавления от стресса

29.02.2020, 21:11, Разное

Ученые сообщили, что общение с кошкой благоприятно влияет на здоровье человека. Оказалось, что поглаживание животного в течение 20 минут может помочь избавиться от стресса.

В ходе эксперимента было доказано, что достаточно несколько минут в день гладить животное, чтобы улучшить свое психологическое состояние. Участники эксперимента были поделены на четыре группы. Одна группа находилась в закрытом помещении, вторая –смотрела на изображения с котятами, участники из третьей группы гладили кошек, а четвертая просто наблюдала за этим процессом.

По окончании эксперимента, специалисты пришли к выводу, что не только общение с животными из семейства кошачьих, но и наблюдение за тем, как кто-то общается с кошками улучшает психологическое состояние человека. У испытуемых, которые взаимодействовали с животными снижался уровень гормона стресса – кортизола. Положительный эффект достигается уже после 15-20 минут общения с друзьями нашими меньшими.