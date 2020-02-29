Ученые рекомендуют гладить кошек по 20 минут для избавления от стресса

29.02.2020, 21:11, Разное

Ученые сообщили, что общение с кошкой благоприятно влияет на здоровье человека. Оказалось, что поглаживание животного в течение 20 минут может помочь избавиться от стресса.
В ходе эксперимента было доказано, что достаточно несколько минут в день гладить животное, чтобы улучшить свое психологическое состояние. Участники эксперимента были поделены на четыре группы. Одна группа находилась в закрытом помещении, вторая –смотрела на изображения с котятами, участники из третьей группы гладили кошек, а четвертая просто наблюдала за этим процессом.

По окончании эксперимента, специалисты пришли к выводу, что не только общение с животными из семейства кошачьих, но и наблюдение за тем, как кто-то общается с кошками улучшает психологическое состояние человека. У испытуемых, которые взаимодействовали с животными снижался уровень гормона стресса – кортизола. Положительный эффект достигается уже после 15-20 минут общения с друзьями нашими меньшими.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Сексологи разрушили главные мифы о женском оргазме

03.01 / Мнение: Путин как всегда всех сделал. Причем дважды. Во-первых хейтеры не смогли…

06.02 / Мнение: Пришла надраить твой пол

16.01 / Наука: Учёные спроектировали грибные компьютеры. А чего добился ты?

12.01 / «Конфликтность и агрессия»: Ксения Собчак оценила неоднозначный разбор своей личности

27.12 / Москве уже смело можно строить батутный завод имени Рогозина

21.02 / Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза

17.02 / Ученые рассказали о влиянии голодания на иммунную систему человека

10.02 / Двое украинцев арестованы по обвинению в ограблении банкоматов российского Сбербанка в Боснии

29.12 / Россияне стали реже обращаться для ремонта авто на СТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика