Татьяна Буланова прокомментировала драку на своем концерте в Рязани

29.02.2020, 21:11, Разное

Российская популярная исполнительница Татьяна Буланова высказалась о происшествии в Рязани. Там на ее концерте подрались зрители.
Как сказала отечественная певица, об этом инциденте она узнала из сводки новостей, а во время музыкального выступления «особой драки» знаменитость не заметила. Татьяна Буланова при этом подтвердила, что у пришедших поклонников нечто случилось и каких-то людей тогда успокаивали. Несмотря на это, она продолжала выступление.

Недавно в интернете был опубликован видеоролик конфликта посетителей на шоу певицы в Рязани. На записи запечатлено, как неизвестные женщины начинают потасовку под композицию «Не плачь», а вскоре в спор вступают и прочие люди. Артистка в это время по-прежнему исполняет хиты из своей программы. Инцидент произошел на мероприятии «Легенда 80-х и 90-х». Татьяна Буланова участвовала как приглашенный гость.

Начало карьеры певицы пришлось на 1991 год, когда она с коллективом «Летний сад» выступила на фестивале «Ялта-1991». Пик популярности наступил в середине 90-х. В 1996 году вышел альбом Булановой «Мое русское сердце», а один из треков получил премию «Золотой граммофон» и признание «Песня год». Концерты исполнительницы транслировались по радио и телевидению, их посещали большое количество зрителей.



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