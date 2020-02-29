Ксения Собчак отшутилась от слухов о своей беременности

29.02.2020, 21:11, Разное

Шутку по поводу слухов Ксения Собчак адресовала Telegram-каналам и тем СМИ, которые заговорили о её беременности. Отсутствие плоского живота она объяснила Масленицей и поеданием блинов.
Ирония телеведущей была направлена на «Героиню Татлера», которая первой преподнесла новость. Подписчики канала тут же отреагировали сообщением, что «Собчак беременна уже много лет». Как отмечает главный редактор Spletnik.ru Татьяна Арно, канал «Героиня Татлера» является новичком в Сети, но уже привлек к себе внимание оперативностью и отличным слогом. Арно сообщает, что ходят упорные слухи о прячущейся под этим ником Евгении Миловой, светском корреспонденте «Коммерсанта».

В любом случае, если предположение подтвердится, Ксения Собчак и Константин Богомолов станут родителями во второй раз. У телеведущей есть сын Платон от предыдущего брака с Максимом Виторганом, а у режиссера — дочь Анна от Дарьи Мороз.



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