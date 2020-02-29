Сергей Лазарев высказался о конфликте с Симоном Осиашвили из-за конкурсанта

29.02.2020, 21:11, Разное

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал недавно произошедший инцидент с поэтом Симоном Осиашвили, с которым работает в проекте «Ну-ка, все вместе». Соответственный пост он обнародовал в личном Instagram-аккаунте.
Сергей Лазарев является постоянным членом жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе». Немного ранее в проекте вступил конфликт между ним и другим судьей песенником Симоном Осиашвили, который решил не давать путевку в финал участнику, исполнившему песню на английском языке. Это не понравилось Лазареву, который не замедлил высказаться по этому поводу в довольно эмоциональном тоне.

Позже певец признался, что не сумел сдержаться, так как является вспыльчивым человеком. Невзирая на данный недостаток, артист позиционирует себя как честного, поэтому он не сумел промолчать, когда участнику шоу могли не дать возможности попасть в финальный раунд по желанию другого судьи. Сергей Лазарев заметил, что придерживается четкой позиции и всегда отстаивает ее. Артист считает, что член жюри не обязан оценивать конкурсанта по языку, на котором тот поет, а принимать во внимание вокальные данные и исполнение.



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