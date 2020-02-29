Ватикан: Папа Римский Франциск заболел коронавирусом

29.02.2020, 21:10, Разное

МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана сообщает, что анализы на коронавирус у Папы Римского Франциска оказались положительными. Также заболели двое его помощников.
Несколько дней назад Папа Римский пожаловался на плохое самочувствия после официальных мероприятий с прихожанами. Некоторое время он ощущал недомогание и отменил все встречи. Диагноз “коронавирус” подтвердили в результате анализов. Папе Римскому и его помощникам оказывают необходимую помощь. Их разместили в отдельном отеле в Ватикане.

На сегодня Италия является одной из стран Европы, где объявлена эпидемия коронавируса. Инфицированных в стране, на данный момент, больше 1000 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / «Мерзко смотреть»: поступок дочери Тимати вызвал отвращение

29.12 / Пользователи Сети напомнили о необычном УАЗ СУЛА

17.01 / Валерия на людях сильно приложила Пригожина

05.02 / Скандалы: Михаилу Прохорову в баскетболе повезло больше, чем в банкинге

14.02 / Смартфон Realme X50 Pro 5G оснащен экраном Super AMOLED с частотой 90 Гц

04.02 / Из тела россиянки удалили опухоль яичника, забитую выросшими в ней … волосами

10.01 / Выхаживание недоношенных детей по методу «кенгуру» в скором времени попадет в рекомендации ВОЗ

28.12 / Нагиев попросил Пелагею на шоу «Голос» найти любовь в новом году

20.02 / В Шереметьево супруги украли у пассажирки 40 тысяч долларов

29.12 / Цымбалюк-Романовская высмеяла Шаляпина: «Вспомните анекдот про козу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика