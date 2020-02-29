Ватикан: Папа Римский Франциск заболел коронавирусом

29.02.2020, 21:10, Разное

МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана сообщает, что анализы на коронавирус у Папы Римского Франциска оказались положительными. Также заболели двое его помощников.

Несколько дней назад Папа Римский пожаловался на плохое самочувствия после официальных мероприятий с прихожанами. Некоторое время он ощущал недомогание и отменил все встречи. Диагноз “коронавирус” подтвердили в результате анализов. Папе Римскому и его помощникам оказывают необходимую помощь. Их разместили в отдельном отеле в Ватикане.

На сегодня Италия является одной из стран Европы, где объявлена эпидемия коронавируса. Инфицированных в стране, на данный момент, больше 1000 человек.