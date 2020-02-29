Мнение: Промоины в торговых рядах

29.02.2020, 21:10, Разное

На днях было забавно: слушаю по радио (явно рекламное) сообщение о какой-то там годовщине со дня создания торговой сети «Вкусвилл», о том, как она «прекрасно развивается» и даже собирается заплатить какие-то рекордные дивиденды своим акционерам, отличная отчетность и всё такое – и буквально в этот же момент мне приходит смс-ка… от той же самой сети «Вкусвилл»: типа «дорогой покупатель, уведомляем вас, что магазин на вашей улице напротив вашего дома закрывается навсегда с сегодняшнего дня, всегда рады видеть вас в другом нашем магазине через три автобусные остановки от вас».

Я через некоторое время пошел за хлебом, полюбопытствовал – и впрямь: как корова языком слизала! Был «Вкусвилл» (вот уж воистину отвратительное название, в чистом виде «смесь французского с нижегородским; фокус-группы – зло!) – и нету: все торговые стеллажи выдраны с корнем, плитка выщерблена, по торговому залу летают грязные куски картона и стоит почему-то забытый холодильник – огромный и уродливый.

Самое интересное, что магазин «преуспевающей сети» открылся-то всего полгода назад, причем, как прямо сообщалось, он к нам «переехал» с соседней улицы. Но и вот – у нас тоже не прижился. «Все гонят, все клянут…» Мучителей толпа. Хотя нельзя не отметить, что эти Вкусвиллы последние год-два расползались по Москве, как коронавирус по Китаю. Возникали везде. Я никогда особо не понимал, что в них хорошего, но, справедливости ради надо сказать, что хозяева, видимо, все ж угадали с форматом этакой «Азбуки вкуса» для бедных» — народ к ним потянулся.

Однако всё приедается, или, как говаривал Абрам Линкольн, «нельзя долгое время обманывать всех». Собственно, бог бы с ней, со «вкусвиллой» (кто все ж придумал настолько мерзкое имя?) – хотел поделиться более общим наблюдением: что-то стал замечать в последние буквально полгода некую явную тенденцию в своих местах обитания – простом московском спальном районе на окраине: всё чаще какие-то торговые точки или места оказания услуг в наших торговых рядах закрываются… а на их месте ничего другого не возникает.

Раньше так не было. Малый бизнес у нас, как известно, перманентно дышит на ладан, магазинчики и всякие конторки, службы быта и прочие постоянно «лопаются» (иной раз казалось, что они мелькают, как в калейдоскопе) – но еще недавно «за каждым павшим свежий строй вставал…», то есть на месте ушедшей в туман, допустим, парикмахерской через буквально неделю-другую уже возникал какой-нибудь продуктовый, «разлив пива» или еще что-то в этом духе; а вот в последнее время складывается ощущение, что энтропия понемногу побеждает. То тут, то там я сегодня вижу, что очередное «ООО» приказало всем долго жить, съехало, исчезло – и то место так и стоит заколоченное. Одни разоряются и уходят – но другие на их месте уже не появляются.

И это, повторюсь, у нас, в спальном районе, где сплошные девятиэтажки в несколько слоев! В Москве – последнем в России регионе, где на руках у населения вроде бы пока еще водятся какие-то деньги. Но нет – и сюда дотянулась костлявая рука бескормицы для несчастного затюканного МБ. Напротив была парикмахерская «Эдара» — съехала уже чуть не год, на их месте никого; был странный магазин «Молоко» — вывеска осталась, всё закрыто полгода. Маленький рыбный магазинчик, магазин того самого разливного пива – ничего нет. Раньше почему-то получалось выживать, не им так другим – сейчас уже нет. Вот и Вкусвилл накрылся. Через дорогу закрылась «Пятерочка». За последний год исчезли из моих жилых окрестностей, также понакрывавшись медными тазами, супермаркеты «Седьмой континент» и «Виктория».

Торговля и бытовые услуги – самые живучие виды бизнеса, которые как те самые grass roots, корни травы, по идее, прорастать должны всюду… Но я, возможно, просто преувеличиваю, и мой район «нехарактерный». Исследований в масштабах всей Москвы я не проводил, что вижу – то пою.