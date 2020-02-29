В «Матросской тишине» заключенный найден мертвым

29.02.2020, 21:02, Новости дня

В московском СИЗО-1 «Матросская тишина» найден мертвым заключенный, сообщил глава пресс-службе столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

«Один из арестованных покончил жизнь самоубийством», – сказал Цыганков, передает РИА «Новости».

Признаков насильственной смерти не обнаружено, ведомство назначил проверку по данному факту, добавил представитель ФСИН.

Глава пресс-службе отметил, что мужчина обвинялся по статье 228 «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По этой статье ему грозило до 15 лет лишения свободы.

В феврале бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.



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