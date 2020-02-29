Британский премьер Джонсон объявил о помолвке и сообщил, что ждет ребенка

29.02.2020, 21:02, Новости дня

Премьер Британии Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс объявили, что помолвлены, пишут СМИ.

Джонсон и Симондс также сообщили, что ждут ребенка, пишет Daily Mail.

По данным издания, политик начал встречаться с Симондс в то время, когда был женат на Марине Уилер. Для 31-летней Симондс это будет первый ребенок, а у Джонсона уже есть пятеро детей.

В 2018 году СМИ сообщили, что супруга Джонсона Марина Уилер выгнала его из дома за очередную измену. Тогда же стало известно о разводе семейной пары.



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