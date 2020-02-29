В ДНР ответили на идею Киева о совместном патрулировании

29.02.2020, 21:02, Новости дня

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова обратилась к Киеву с призывом отказаться принимать «желаемое за действительное» и выполнить Минские соглашения.

«Рассуждения министра иностранных дел Украины [Вадима Пристайко] о «границах компромисса», на который украинские власти готовы пойти в рамках урегулирования конфликта в Донбассе, наводит на мысль о том, шеф украинской дипломатии из раза в раз продолжает принимать желаемое за действительное. Однако границы реальности таковы, что впереди у него только разочарование – всем его выдумкам о Минских соглашениях суждено разбиться о юридически закрепленные обязательства Украины», – сказала Никонорова, передает «Донецкое агентство новостей».

Она добавила, что вопросы проведения выборов в Донбассе необходимо согласовывать с представителями республик.

«Киевскому руководству рано или поздно придется смириться с тем фактом, что абсолютно все условия и модальности проведения внеочередных местных выборов им нужно будет согласовывать с представителями республик. При этом в очередной раз напомним, что пока говорить о внеочередных выборах крайне преждевременно», – уточнила глава ведомства.

По словам Никоноровой, Киев забывает о выполнении Минских договоренностей, когда начинает говорить про выборы.

«Для начала надо выполнить все те этапы, которые, согласно комплексу мер, необходимо осуществить до начала дискуссии о выборах, а именно ввести в силу закон об особом статусе Донбасса, разработать и согласовать с республиками Донбасса все вытекающие нормативные правовые акты и соглашения, и, в обязательном порядке, изменения в Конституцию для придания особому статусу постоянного характера», – отметила министр.

В пятницу Пристайко заявил, что Киев готов «рассмотреть границы компромисса» с республиками Донбасса для совместного патрулирования на время выборов в регионе.

В феврале Пристайко объявил о начале работы над новыми минскими соглашениями, это заявление также раскритиковали в ДНР.