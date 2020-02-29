Путин и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе

29.02.2020, 21:02, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили проблемы Идлибской зоны по телефону, передает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, прежде всего с учетом резкого обострения напряженности в Идлибской зоне. Владимир Путин проинформировал президента Франции о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Затронуты также вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации в этом районе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский президент в разговоре подчеркнул, что все актуальные вопросы урегулирования в Сирии в ближайшее время планируется обсудить в Москве в ходе российско-турецкой встречи.

Отмечается, что разговор прошел по инициативе французской стороны.

Ранее в субботу Путин обсудил ту же тему с президентом Ирана Хасаном Роухани.

В пятницу РФ выразила соболезнования Турции в связи с гибелью военнослужащих и призвала Анкару соблюдать договоренности по Сирии. Кроме того, состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры договорились провести встречу в скором времени.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, насколько сильна турецкая армия.



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