В Петербурге задержали нескольких участников марша памяти Бориса Немцова

29.02.2020, 20:52, Разное

В Петербурге задержали шестерых участников марша памяти Бориса Немцова. Об этом «Новой газете» сообщили в «Группе помощи задержанным».

Причиной задержаний стали плакаты участников акции, которые, по мнению полиции, не соответствовали теме мероприятия. Среди задержанных активист Дмитрий Скурихин «Открытой России».

Фото: Галина Артеменко, специально для «Новой»

По оценкам «Бумаги», в акции принимают участие около двух тысяч человек. Во главе колонны идет депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Участники марша собираются у металлодетекторов возле Соловецкого камня.

По информации «Фонтанки», для охраны порядка на мероприятии привлекли в общей сложности 800 сотрудников Росгвардии, а спецтехнику, в том числе автозаки и бронеавтомобиль «Тигр», привезли, судя по номерам, из Петрозаводска. Издание пишет, что в районе шествия наблюдаются проблемы со связью.

Акцию в Петербурге согласовали только с третьего раза — за два дня до ее проведения. Власти объясняли отказы ремонтными работами на предложенных маршрутах, а также незнанием сокращения «РФ» в заявке.

Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В 2017 году виновными признали пятерых человек, они получили от 11 до 19 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

Источник: Новая газета



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