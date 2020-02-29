Екатерина Вилкова, Оксана Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере фильма «Вперед»

29.02.2020, 20:46, Разное

В московском кинотеатре «КАРО 11 ОКТЯБРЬ» прошел премьерный показ нового анимационного приключения Disney и Pixar «Вперед». Картину, которую на больших экранах можно будет увидеть с 5 марта, представили генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и актер Филипп Лебедев, озвучивший главного героя фильма, юного эльфа Иэна Лайтфута. Гостями премьеры стали российские актеры м музыкальные исполнители, многие из них пришли вместе с детьми.

Екатерина Волкова с детьми

Оксана Акиньшина с детьми

Среди первых зрителей анимационного приключения были Екатерина Вилкова с дочерью, 8 -летней Павлой и сыном, 5-летним Петром. До недавнего времени Оксана Акиньшина приходила на премьеры с сыновьями — Филиппом и Константином. С недавнего времени актрису стала сопровождать и дочка. В конце января маленькая Эмми отметила свой третий день рождения. 

Тимур Родригес позировал фотографам с сыновьями Тимуром, Мигелем и супругой Анной. В недавнем интервью HELLO! Тимур признался, что время, проведенное  с семьей, предпочтет любому светскому выходу.

Но остаться дома с детьми, чтобы не пропустить еще один вечер из их жизни, — в миллиарды раз круче! Мы смотрим мультфильмы, читаем сказки, играем, просто хохочем вместе! Неужели какая-то вечеринка, презентация, тусовка могут с этим конкурировать? Если меня нет дома, то, скорее всего, я сам выступаю.

Премьера «Вперед» стала отличным поводом, чтобы совместить публичное мероприятие и время, проведенное с любимыми.

Тимур Родригез с семьей

Среди гостей так же были замечены певица Манижа с племянниками, беременная Антонина Паперная, которая недавно стала героиней обложки HELLO! и вместе с Владимиром Яглычем впервые представила маленькую дочь Еву — накануне рождения второго ребенка. А также Денис Шведов, Максим Лагашкин, Ангелина Стречина, Анатолий Белый, Тимур Родригез, Анна Бутурлина, Анна Бегунова, Снежина Кулова, Валерий Тодоровский и другие знаменитости.

Анна Бутурлина с детьми

Снежина Кулова с сыномКатя Гуссе с мужем и детьмиДенис ШведовАнтонина ПапернаяМанижа с племянникамиАнна Бегунова с сыномАнатолий Белый с семьейАнгелина СтречинаНиколай Зверьков с семьей

Мария Шалаева с дочкойВалерия Тодорковский

В анимационном приключении «Вперед» рассказывается о братья-эльфах Иэне и Барли Лайтфут, которые живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

В прокате с  5 марта.



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