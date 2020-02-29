Мнение: Сколько золота Британия купила у России, так ли незаменим Лондон и кто ещё хочет выйти из ЕС

29.02.2020, 20:43, Разное

1. Россия смогла заработать на выходе Великобритании из ЕС немалую сумму — причём ещё до того, как Брекзит наконец состоялся в последний день января 2020 года:

https://lenta.ru/news/2020/02/28/gold/

В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз, до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении. Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов… <…>

Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным. Более того, этот объем на треть больше количества золота, проданного во все страны мира за предыдущие три года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны. Почти все поставки идут в слитках, порядка девяти тысяч единиц.

Также Соединенное Королевство купило в России платину на сумму 936 миллионов долларов (двукратный рост) и серебро на сумму 100 миллионов долларов (рост в 2,5 раза). Однако именно золото стало крупнейшей статьей российского экспорта в Великобританию, обойдя даже нефть и нефтепродукты, которых продано на 3,4 миллиарда долларов.

2. В комментариях возникла дискуссия о том, так уж ли незаменим Лондон в мировой и европейской финансовой системе:

https://olegmakarenko.ru/1792644.html?thread=730212228#t730212228

petrucchio:> свой «Денежный поток — 1» и «Денежный поток — 2» континентальная Европа все-таки намерена построить, даже признавая, что это будет трудно, дорого и долго

Нет. Роль Лондона в Европе — да и вообще в мире — заменять некому.

А если даже — чисто теоретически — это и произойдёт, то это будет так далеко в будущем, что прогнозировать что-либо сейчас по этому поводу просто бессмысленно.

olegmakarenko.ru: Почему вы так в этом уверены?

petrucchio: Потому что роль и масштаб Лондона уникальны, из сопоставимых категорий на этой планете существует только Нью Йорк.

Нереально просто вот взять и переселить миллион-полтора банкиров, юристов, менеджеров и консультантов в несколько небольших европейских городов (о едином кандидате речь даже и не идет) – Париж, Франкфурт, Амстердам, Дублин и Люксембург. На самом примитивном уровне, для них там просто нет места – им негде там жить и тем более негде работать. И это ведь только Лондон, а есть еще и остальная Англия, в которой живут и работают еще сотни тысяч специалистов. Причина проста – в Англии более удобные условия для ведения бизнеса, создать такие же в Голландии или Франции в обозримом будущем не получится. Бизнесу не выгодно уходить из Англии – и он этого делать не будет.

Даже новый бизнес – финтек, к примеру, компании по типу того самого Revolut, предпочитают вести свой бизнес именно из Лондона, несмотря на Брекситы – и поэтому именно в Лондон стекаются финансовые потоки со всего мира. Недаром в прошлом году именно Лондон стал global capital of fintech [мировой столицей финтеха] – никакой Брексит не заставит инвесторов отвернуться от Англии.

lozhkamyoda_80: Доля финсектора в перспективе будет снижаться. Банки уже не в силах брать на себя всё новые и новые риски.

«Сделаем Англию страной, достойной ее героев» – 100 лет назад с этого лозунга началось падение Британской империи.

vasisualij2: Нет ничего невозможного в этом мире, если это диктует финансовая выгода. Пару примеров:

1. Москва 90-е. Черкизон, Рижский рынок, куча гопников и братков. Москва 2020. Чистый, современный мегаполис, в котором белому воротничку и жить хорошо, и работать приятно.

2. Сингапур, который выперли из Малайзии как неперспективный и Сингапур сейчас.

3. Штук 10 городов Китая в 90-х и сейчас.

4. Дублин, колхоз пять лет без урожая в 90-х и сейчас.

5. Сан-Франциско. Жопа мира в 90-х и пуп земли сейчас. И т.д.

Список можно продолжать до потери пульса. И если ЕС встанет в позу, что нельзя исключать, то капиталы поедут и в Берлин, и в Марсель, и даже в Братиславу. (Я честно в этом году прифигел когда увидел сколько туда перенесли всего разного. В 90-ых Братислава был этакий Курган в РФ, а теперь вдоль Дуная все высотки с мировыми брендами. Не Сити, но всё же). И если ЕС пойдёт на принцип и скажет, что наша финансовая столица – Салоники или Клуж-Напока, то все сотни тысяч финансистов скажут «йес» и потопают за ВНЖ Румынии или Греции.

https://olegmakarenko.ru/1792644.html?thread=730262916#t730262916

nikodim_11: Нужно понимать, что Лондон после 2008 года – банкрот. Они так и не оправились после кризиса – у них банкротировали все банки (только HSBC успел сбежать в Китай), правительство взяло долги на баланс и пока не расплачивается по ним – вроде было 450% ВВП по долгам банков на кризисе – сейчас про это молчат.

В настоящее время деньги для Европы выделяет не Лондон, а ЕЦБ – это Франкфурт. Фактически Франкфурт возродил госбанк СССР – те же задачи, стимулирование развития республиканских экономик – Госбанк создает кредит, который распределяется по республикам (странам) через заявки министерств (Латвия напрямую подает заявки в ЕЦБ на выделение потребностей министерств каждый месяц, примерно как было в СССР). Всё, что лучшее было в госбанке СССР взяли за основу в ЕЦБ.

Лондон же скатился до уровня ломбардов и мошенников – там реальных денег сейчас нет – только мутные схемы какие-то, и то в небольших объемах – они даже кредит не могут создать в больших объёмах, биржа у них также скисла. Лондон уходит в прошлое, сейчас основной двигатель Европы и России как основного партнера – это госбанк ЕЦБ. Ну и, конечно, ЕЦБ создаёт евро также и благодаря тому, что Россия поддерживает валюту нефтегазом – звонкая монета не уходит в другие регионы – Москва отправляет евро назад во Франкфурт, а те выдают кредиты министерствам – такой контур от Лиссабона до Владивостока.

Касательно последней реплики: если читатель прав, то памятуя о печальной судьбе финансовой системы позднего СССР, когда советский Госбанк более 20 лет печатал необеспеченные товарами деньги, стоит начать беспокоиться не только о судьбе Великобритании после Брекзита, но и о судьбе самого Европейского Союза.

3. Согласно опросам, не только в уже вышедшей Великобритании, но и в Италии, балканских странах и на Кипре значительная часть жителей выступает за выход из ЕС:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/jiteli-kakih-stran-hotiat-pokinut-evrosoiuz-vmeste-s-velikobritaniei-5e44ea0847cdf92c08fe9822

Дела у ЕС и так идут не ахти, а если на фоне эпидемии коронавируса и вправду начнётся мировой экономический кризис, который усилит противоречия в Евросоюзе, то Брекзитом дело может не ограничиться.