Личное: Психопатия мнимой жертвы

29.02.2020, 20:41, Разное

Один из лучших советов, которые я получила в жизни, звучит так:

«Никогда на связывайся с жертвами. Сегодня ты им сочувствуешь и помогаешь. Завтра они выставят жестокой сукой тебя, а себя — уже твоей жертвой».



Жёсткая, часто — неочевидная, но правда.



Фото: Соцсети

Разберём на примере Катеньки Гордон? В девичестве, кстати, Подлипчук.

Надеюсь, сделанный мною наглядный разбор полётов поможет вам выйти из отношений с жертвой или не связаться с таковой.

Катя любит размазывать сопли по своим надутым филлерами щекам и выставлять себя жертвой.

Больше скажу: она даже пытается сделать на этом образе карьеру адвоката.

Давайте по пунктам:

1) Стать певицей у Подлипчук не получилось.

2) Её глупенькие стишки никому не нужны.

3) Журналистки из Кати тоже не вышло.

4) Нос, отпиленный по последней у эскортниц моде, не принёс дивидендов в виде приличного мужика.

5) Из политики и даже из оппозиции — хотя в нашу оппозицию берут всех, включая девок из публичного дома 2 — Катю прогнали ссаными тряпками.

Когда у Гордон к её почти 40 годам не получилось буквально ничего из того, за что она бралась, ей стукнула в голову менструальная кровь стать адвокатом.

Почему именно адвокатом?

Ну, хотя бы потому, что Катя однажды сходила замуж за Сергея Жорина — лучшего, на мой взгляд, адвоката России.

«Почему бы ни слизать профессию у второго мужа? — подумала Катя. — У первого слизала фамилию, у второго сопру профессию».

Зашибись логика, да?

Сдаётся мне, что у Катьки-то и лицензии на ведение адвокатской деятельности нет.

По крайней мере, в реестре адвокатов Адвокатской палаты Москвы ни Катю Гордон, ни Катю Подлипчук я не нашла. Искала-искала, но не нашла.

Вот, как думаете, откуда у этой истеричной и откровенно неумной женщины берутся клиенты?

Вероятнее всего, из Инстаграма, где Катя провозгласила себя адвокатом, жертвой насилия и бывшей женой Александра Гордона и Сергея Жорина. Последнее, как мне думается, — в жалкой надежде на то, что это добавит ей важности.

«Меня бил муж. Я жертва! Я буду помогать другим жертвам, защищать их права в суде!» — вот как выглядит рекламная кампания «адвоката» Кати Гордон.

А давайте я покажу вам видео с камер наблюдения, которое наглядно демонстрирует то, как Катю Гордон «избивал» её бывший муж Сергей Жорин, и какая она, на самом деле, «жертва»?

Всё ясно?

Сергей Жорин — наглядный пример мужика, который связался с играющей в жертву женщиной, и пострадал.

Приведу выдержку из интервью Жорина «Комсомольской правде»:

Когда мы только познакомились, для меня было удивительно, что Катя не может позвонить бывшему мужу: он заблокировал все ее номера, а общим знакомым запретил передавать ее сообщения. Например, после развода ей досталась половина его огромной квартиры, купленной в браке. И даже когда они решили ее продать и поделить деньги, Катя не могла напрямую общаться с Александром. Мне тогда показалось это странным, но она уверяла, что бывший муж ее ненавидит. Показывала шрам на животе (как потом выяснится, от банального фурункула): «Посмотри, это все от него, я жила в аду!». И так — про каждого своего мужчину. Я жалел ее, верил, что она жертва, пока Гордон не стала изображать жертву в нашем браке. И тогда я понял ее бывшего мужа…

Сначала Сергей пожалел Катю, которая выставила себя жертвой Гордона, а чуть позже Катя выставила себя жертвой уже самого Сергея. Избивал, говорит!



Сергей Жорин «избивает» Катю Гордон. Фото: Соцсети

На самом деле, нет. Точно не бил. Любил её? Да. Жалел? Очень. Защищал? Всегда, даже в ущерб своей репутации и интересам. Убегал от её попыток накинуться на него с кулаками? Было дело.

Бил? Нет, не верю.

Возвращаемся к моему совету:

«Никогда на связывайся с жертвами. Сегодня ты им сочувствуешь и помогаешь. Завтра они выставят жестокой сукой тебя, а себя — уже твоей жертвой».



Если бы я была знакома с Сергеем, когда его роман с Катей только начинался, я бы дала ему этот совет.

Впрочем, возможно, в тот момент Жорин бы меня и не услышал и, нацепив доспехи благородного рыцаря, бросился с энтузиазмом спасать дамочку в сложной жизненной ситуации.

Беда этой дамочки — в том, что сложная жизненная ситуация — это её перманентное состояние. Что ещё хуже: она всегда найдёт того, кого в этом состоянии обвинить. Первого мужа. Второго. Путина. Сексизм.

Мужик виноват! А я — жертва! Я вас, мои дорогие подруги, понимаю!

Именно этот крючок Гордон заглатывают женщины невеликого ума, обитающие в Инстаграме.

Жёны футболистов, третьесортные модельки (в переводе на русский — эскортницы), спортсменки, которым катастрофически не хватало времени на учёбу в школе, а потому они наивно решили, что Катя умная. Вот кто приходит за помощью к Гордон.

Помощи они этой не получают. Многие дела в суде Катя тупо проигрывает.

Баскетболистка Катерина Кейру хотела с помощью Гордон взыскать с бывшего мужа алименты в размере миллиона рублей. Кате, которая позиционирует себя экспертом по взысканию алиментов, удалось «выбить» для своей клиентки всего лишь 20 тысяч.

До абсурда доходит.

Гордон на своего-то ребёнка не смогла взыскать алименты, которые бы её устроили. Пыталась отсудить у Жорина 300 тысяч ежемесячно и 5 миллионов единоразово, а получила по суду 40 тысяч. Алименты в размере 70 тысяч Сергей выплачивает на ребёнка по своей личной инициативе. Просто потому, что так считает нужным.



Фото: Комсомольская правда

Сам Жорин отсудил той же Даше Глушаковой при разводе с футболистом следующие отступные:

1) квартиру в Москве на Кутузовском проспекте площадью 200 кв.м.;

2) квартиру в Москве на Кутузовском проспекте площадью 120 кв.м.;

3) квартиру в Москве на улице Плющиха площадью 100 кв.м.;

4) квартиру в Сочи площадью 120 кв.м.;

5) дом в Миллерово площадью 500 кв.м.;

6) алименты на дочерей в размере 500 тысяч рублей в месяц;

7) единоразовую выплату в размере 100 миллионов рублей.

Катя Гордое смогла взыскать для своей клиентки алименты в размере 20 тысяч рублей, а её бывший муж Сергей Жорин взыскал для своей — перечитайте ещё раз список выше.

И, тем не менее, несмотря на её многочисленные профессиональные провалы некоторые женщины обращаются к Кате за помощью.

Потому что наивны, потому что, строя из себя жертву, Катя создаёт у них ощущение того, что она их понимает.

Не понимает, потому что никакая она не жертва, а только в неё играет.

Чтобы понимать настоящих жертв и грамотно представлять их интересы в суде, не нужно быть жертвой. Это даже вредно для дела. Нужно быть профессионалом, великолепно знать закон и быть немножечко гардемарином в душе.

Жорин выигрывает дела в суде, потому что он: а) блестящий профессионал, б) в нём силён архетип защитника. Сергей любит и — главное! — умеет защищать интересы тех, кто нуждается в помощи.

Катя проигрывает дела в суде, потому что в ней силён архетип жертвы. Она любит вызывать к себе чувство жалости и таскаться в ящик к Малахову или кто там сейчас вместе него. Поторговать перекроенной мордой, поплакаться, попиариться за счёт своих наивных клиенток, интересы которых она отстаивает не в суде, а на ток-шоу.

А в суде, да: Катя проигрывает. Систематически, постоянно, до ужаса предсказуемо.

Не связывайтесь с мнимыми жертвами, короче.

Берите пример с умной меня и относительно умного Александра Гордона: блокируйте вечных жертв.

Сегодня они вас «любят», а завтра льют на вас помои, потом опять любят. И так далее, и до бесконечности. «Я тебя ненавижу» вперемешку с пьяным смс в ночи: «Я тебя люблю». Называется это психопатией вечной жертвы.

Сталкивались? В качестве кого? Чем дело кончилось?