Экс-разведчик КГБ Швец: Путин с товарищами по оружию доигрались. На детские угрозы Кремля Вашингтон отвечает по-взрослому

29.02.2020, 20:40, Новости дня

Реагируя на действия президента России Владимира Путина, НАТО возрождает военные учения «Рефорджер», которые проводились во времена холодной войны. Об этом в блоге на сайте «Обозреватель» написал 28 февраля бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец.

Учения «Рефорджер» (Return of Forces to Germany, «Возвращение войск в Германию») НАТО ежегодно проводил в Европе с 1969-го по 1993 год для отработки быстрого реагирования Альянса на возможное начало войны со странами Варшавского договора.

«Возрожденный «Рефорджер» – это не просто учения, а кардинальное изменение стратегии США и НАТО, на которое долго нарывался Путин. Это возвращение к стратегии времен холодной войны, предусматривавшей превентивное применение тактического ядерного оружия, которое тогда и было развернуто в Европе. Теперь все повторяется», – считает Швец.

По его словам, «Путин с товарищами по оружию доигрались».

«Теперь холодный мир превращается в холодную войну, а в войне должен быть победитель и проигравший. Финансово-экономические санкции дополняются жестким военным противостоянием путинской России с расчетом на то, что режим сам добьет страну изнутри, как это произошло с СССР во времена [президента Рональда] Рейгана. [Экс-президент США Барак] Обама им, клоунам, на нравился. Получите теперь подарок от «трампнаш». «Рефорджер» означает превращение путинской России в «вероятного противника». Вместе с боеголовками W76-2 это совершенно ясный сигнал, что путинский блеф, как это раньше было с блефом советских лидеров от [Никиты] Хрущева до [Леонида] Брежнева, в очередной раз привел к обратным результатам и на детские угрозы Кремля Вашингтон отвечает по-взрослому», – заявил Швец.

В феврале в Пентагоне сообщили, что глава ведомства Марк Эспер принял участие в командно-штабных учениях, во время которых отрабатывался ответ на возможный ядерный удар со стороны России по одной из стран НАТО. В МИД РФ осудили проведение учений с таким сценарием.