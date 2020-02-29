«Речь идет о точечных усилениях». Стефанчук считает, что Рада не отправит Гончарука в отставку

29.02.2020, 20:40, Новости дня

На внеочередной сессии Верховной Рады могут быть рассмотрены вопросы «о точечном усилении» Кабинета Министров. Об этом в эфире «Радио НВ» 28 февраля заявил первый зампредседателя парламента Руслан Стефанчук.

«Мы хотим кое-что откорректировать. Кроме того, речь идет о парламентском контроле за деятельностью правительства. Это абсолютно нормально и соответствует всем критериям нормального цивилизованного европейского общества», – сказал он, комментируя планы на внеочередную сессию, которая состоится 4 марта.

На реплику ведущей Татьяны Даниленко, что речь не идет «о недовольстве генеральной линией деятельности правительства, а только о практических моментах сотрудничества», Стефанчук ответил: «Безусловно».

«Речь в первую очередь может идти о точечных изменениях. Потому что мы видим, что некоторые направления нуждаются в усилении. В частности, это социальное направление, экономическое. Будет ли речь идти о полной ротации? Вы правильно сказали, что у правительства есть иммунитет на год… Поэтому только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть такой иммунитет», – подчеркнул Стефанчук.

В соответствии со ст. 87 Конституции Украины, вопрос об ответственности Кабинета Министров, по результатам которого может быть вынесен вотум недоверия правительству, «не может рассматриваться Верховной Радой больше одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения программы деятельности Кабмина или в течение последней сессии Верховной Рады».

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта. 29 февраля пресс-служба парламента обнародовала повестку дня заседания. В нее включены шесть вопросов, в том числе «о Кабинете Министров». По данным СМИ, речь может идти об увольнении Алексея Гончарука с должности премьер-министра.