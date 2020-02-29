Фанаты «Динамо» и «Спартака» устроили массовые драки перед матчем в Москве

29.02.2020, 20:37, Новости дня

В Москве футбольные фанаты устроили массовые драки перед матчем  «Динамо» — «Спартак». Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника «Интерфакса», массовая драка с участием более 50 человек произошла на Ленинградском проспекте 27, недалеко от стадиона ВТБ-Арена. Источник добавил, что данные о пострадавших уточняются.

По данным ТАСС, еще одна драка произошла на станции «Маяковская» московского метро.

Полиция Москвы проводит проверку по данному поводу и устанавливает личности участников драки, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД.

В субботу на ВТБ-Арене проходит футбольный матч «Динамо» — «Спартак».



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