Ракета для межпланетных перелетов SpaceX взорвалась во время испытаний

29.02.2020, 20:37, Новости дня

Образец ракеты Starship, которую разрабатывает компания Илона Маска SpaceX для межпланетных перелетов, взорвался в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас. Об этом сообщает GeekWire.

Во время наддува жидким азотом лопнула нижняя часть ракеты, фрагменты которой разлетелись на несколько десятков метров. Отмечается, что данных о пострадавших пока что нет.

Майкл Бейлор, автор проекта по запуску ракет Next Spaceflight, отметил на своей странице в Twitter, что «беспокоиться не о чем», так как испытания ракеты находятся на ранней стадии. Он подчеркнул, что представители SpaceX, которые занимаются разработкой Starship, сделают из случившегося выводы.