Юрий Семин удален со скамейки запасных в матче с «Зенитом»

29.02.2020, 20:35, Новости дня

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом". Арбитр Евгений Турбин предъявил Семину две желтых карточки.

Действия Турбина вызвали критику со стороны Семина. На 22 минуте Юрий Павлович получил предупреждение за вмешательство в действие судьи. Но через десять минут тренер "Локомотива" снова активно предъявил претензии к судейской бригаде, за что был удален со скамейки запасных.

Матч в Санкт-Петербурге продолжается. После первого тайма счет 0:0.