Трамп намерен положить конец «самой продолжительной войне»

29.02.2020, 20:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) подтвердил намерение завершить самую продолжительную войну Соединенных Штатов.

"Мы работаем над тем, чтобы окончательно завершить самую продолжительную войну США и вернуть наших военнослужащих домой", — говорится в заявлении Трампа, распространенном пресс-службой американского Белого дома.

В пресс-службе добавили, что Трамп выполняет свое обещание и предпринимает "решающий шаг в достижении мира в Афганистане", пишет ТАСС.

Мирное соглашение между США и "Талибаном" было подписано в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе. В соответствии с этим документом, США и их союзники выведут все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Вашингтон пообещал не вмешиваться во внутренние дела нового исламского правительства Афганистана.