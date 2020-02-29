Трамп намерен положить конец «самой продолжительной войне»

29.02.2020, 20:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) подтвердил намерение завершить самую продолжительную войну Соединенных Штатов.

"Мы работаем над тем, чтобы окончательно завершить самую продолжительную войну США и вернуть наших военнослужащих домой", — говорится в заявлении Трампа, распространенном пресс-службой американского Белого дома.

В пресс-службе добавили, что Трамп выполняет свое обещание и предпринимает "решающий шаг в достижении мира в Афганистане", пишет ТАСС.

Мирное соглашение между США и "Талибаном" было подписано в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе. В соответствии с этим документом, США и их союзники выведут все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Вашингтон пообещал не вмешиваться во внутренние дела нового исламского правительства Афганистана.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / В Украине проведут диагностику налоговой системы – Маркарова

20.02 / Анкара заявила об отсутствии проблем с Москвой в Идлибе

22.01 / Россия и Япония провели антипиратские учения в Аравийском море

18.02 / Видео: Киев зовет Минск на войну с Россией

25.02 / У председателей ОГА “грустное настроение”, Ермак добивается отставки Гончарука. Главное из Telegram-каналов

12.02 / США нанесли авиаудар по деревне на северо-востоке Сирии

23.02 / Грузия прекратила авиасообщение с Ираном, Армения полностью закрыла границу

23.01 / «Что нам делать, наш мудрый вождь?».  МВД заинтересовалось комиком Долгополовым, который пошутил о Путине

31.01 / В Приамурье откроют временный коридор для возвращения туристов из Китая

02.02 / В мире: Почему от РФ требуют «вернуть 5% Эстонии»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика