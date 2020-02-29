«Гаражане»: очень русская история

29.02.2020, 20:19, Новости дня

БЕРЛИН — У Ильи в гараже оборудована мастерская. Роман разводит в своем гараже птицу. Павел делает резные иконы. Виктор вырыл в своем гараже несколько подземных этажей. Группа рок-музыкантов репетирует. Другие владельцы гаражей торгуют, чинят машины, оборудование, коллекционируют всякую всячину. Это феномен сугубо русского эскапизма, отдельный микрокосм, закрытая ниша для, преимущественно, мужчин.

Субкультуре гаражей в России посвящена новая документальная картина «Гаражане» (Garage People), показанная на завершающемся в Берлине 70-м международном кинофестивале в программе «Перспективы немецкого кино». Картина-дебют Наталии Ефимкиной получила приз «за продвижение немецкого киноискусства».

Наталия Ефимкина родилась в русскоязычной семье в Киеве. Они с мамой и 9-летней сестрой уехали в Германию в 1995 году, когда ей было 11 лет. С отцом ее мама развелась, поскольку он не хотел уезжать, но они, по словам Наталии, сохранили хорошие отношения. Наталия закончила школу на юге Германии, в Ульме, сейчас живет в Берлине. С 20 лет работает в кино и на ТВ на различных проектах в качестве ассистента, продюсера, оператора. «Гаражане» — ее дебют в качестве режиссера полнометражного фильма.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал с Наталией Ефимкиной после премьеры ее фильма на Берлинале.

Олег Сулькин: Вы снимали на Кольском полуострове. Как вы нашли это место?

Наталия Ефимкина: На одном крупном кинопроекте я отвечала за работу со статистами. Съемки проходили за Полярным кругом, на Кольском полуострове. Там добывают апатиты, это единственное промышленное производство в этом городке недалеко от Кировска. Там я увидела гаражный поселок и познакомилась с его обитателями гаражей, которые и стали героями моего фильма.

О.С.: Отличное название – «Гаражане», жаль, в английском варианте Garage People эта игра слов теряется. Это вы придумали название?

Н.Е.: Нет, это предложил мне один из «гаражан».

О.С.: В принципе такой выбор объекта съемки – подарок режиссеру. Не надо ничего придумывать, жизнь все уже четко структурировала. А как вы узнали про существование гаражей?

Н.Е.: Когда я работала на проекте со статистами, наш режиссер хотел купить рыбу и крабов. Мы доставали их в гаражах. Лыжи достали тоже там, в баню ходили в гаражах. Это уникальное место, где люди себя ощущают свободными, где они диктуют условия, где они могут приспособить свое личное пространство для своих нужд и интересов.

О.С.: Это как бы альтернативная экономика, да?

Н.Е.: В гаражах много чего происходит. Там и пожилые, и молодые. Не только пьяницы, но и положительные люди. Люди разных профессий и увлечений.

О.С.: А в других местах России такие гаражные общности существуют?

Н.Е.: Конечно! Везде есть, и в Сибири, и в Москве.

О.С.: Как вы думаете, почему гаражи стали таким заметным феноменом жизни?

Н.Е.: Это место, где ты можешь делать то, что ты хочешь и тебя никто не контролирует. Такой уютный, закрытый мир.

О.С.: А на Западе какой-нибудь аналог есть?

Н.Е.: Наверное, нет.

О.С.: Может быть, частные клубы по интересам?

Н.Е.: Не знаю. В гаражах ты можешь все, ты никому ничего не должен. Это не просто какой-то срез общества. Это все общество. Там можно встретить и простых работяг, и интеллектуалов — музыкантов, коллекционеров.

О.С.: А как вы познакомились с «гаражанами»? Был ли у вас свой Вергилий?

Н.Е.: Сначала было очень сложно. Люди там очень подозрительные. Не доверяли. Боялись, что если их покажут в фильме, про них узнают и ограбят. Или сосед позавидует. Договаривались с каждым по отдельности, что мы их будем снимать. Подписывали соглашение.

О.С.: Вы туда несколько раз ездили?

Н.Е.: Я там была наездами. Мы снимали осенью, потом приехали зимой. Потом наш оператор сломал ногу, упав с крыши гаража, и нам страховка заплатила еще за один период съемки. Получилось, что в общей сложности мы снимали примерно 40 дней.

О.С.: Некоторые люди очень откровенно высказываются, много матерятся. Супружеская пара выясняет отношения на повышенных тонах. Мужики напиваются и затевают драку. И вас при этом ничуть не смущаются, будто не замечают. Как вам это удалось?

Н.Е.: Я их спрашивала заранее. Можно я приду? Можно я включу камеру? Они себя чувствовали через какое-то время свободно. Появилось доверие. Когда мы снимали драку, наш оператор буквально вдавился в стену, так ему было страшно. Мы не ожидали, что все будет так жестко. В какой-то момент я схватила железную лопату, которой один из драчунов хотел огреть другого. Ну, я большая, высокая, а он маленький.

О.С.: Они вообще как вас воспринимали? Русская, но иностранка…

Н.Е.: Очень интересовались проблемой беженцев в Германии. Только про это меня спрашивали.

О.С.: Художник-любитель в свое гараже делает резные иконы. Вы сняли момент, когда к нему приезжает священник, чтобы заполучить одну из икон. Очень необычная история.

Н.Е.: Да, священник получил от художника икону, чтобы церковь при руднике подарила ее Гурьеву. Знаете, олигарх, он там всем владеет, близкий к Путину человек (Андрей Гурьев, миллиардер, основной владелец компании «ФосАгро». – О.С.).

О.С.: А еще впечатляет подвижник, который в своем гараже выкопал вглубь чуть ли не четыре этажа. Что-то невероятное!

Н.Е.: Это как в «Котловане» Платонова. Он начал копать в 27 лет, ведрами землю носил наверх. Там рядом с его гаражом огромная земляная гора. Это все из его котлована. Выкопано руками! Он недавно умер, ему было 73 года. Для меня это и есть смысл фильма.

О.С.: Почему?

Н.Е.: Русская душа. Ты копаешь, не зная куда и зачем, но упорно копаешь, уходишь куда-то в другое измерение. Сначала сделать, а потом думать – зачем сделал?