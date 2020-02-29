Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду

29.02.2020, 20:10, Разное

Разработчики игры DOOM Eternal рассказали о возможностях обновлённого движка id Tech 7. По их словам, продолжение шутера от первого лица будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду.

Сотрудники студии IGN продолжают мелкими порциями выдавать информацию об ожидаемой игре DOOM Eternal. Программисты заверили игроков, те получат максимально качественную картинку, насколько это вообще возможно при развитии современных технологий. Те, кто приобретёт новую часть боевика, смогу запустить его на своих компьютерах при максимальном обновлении кадров в секунду, о каком бы значении речь не шла. Создатели шутера заверили, игровой движок в новой итерации способен воспроизводить гемплей с частотой 1 000 FPS, что в четыре раза превышает возможности предыдущей части. Другое дело, что пока ни один человек не располагает столь производительным компьютером, который бы позволил реализовать заложенный в код программы потенциал. Эксперты констатируют, даже сами разработчики пока не имеют доступа к столь мощному оборудованию и едва ли разгоняли игру выше значения 400 FPS. Тем не менее, способности движка впечатляют специалистов, так как это очень серьёзный задел на далёкое будущее.

Фанаты шутера о борьбе с космическими демонами смогут приобрести долгожданное продолжение уже 20 марта. Новинка выйдет на всех актуальных платформах, а чуть позже готовится релиз на консоли Nintendo Switch. Какую скорость обновления кадров будет поддерживать версия боевика для данной приставки неизвестно, учитывая её специфику.