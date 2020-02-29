УАЗ напомнил о грузовике с дизельным мотором времен ВМВ

29.02.2020, 20:10, Разное

Сотрудники УАЗа рассказали о раритетных машинах и автомобильных прототипах. В годы войны с Германией завод сконструировал дизельный грузовик.

Власти СССР поручили создать четырехтонный грузовик, который перемещался бы мотор на дизеле для послевоенной сборки. Для этой работы задействовали эксперты НАТИ и УльЗИС. В процессе работы конструкторы использовали инновационные решения. Например, кабину транспортного средства выдвинули вперед для увеличения погрузочной части. Для этого специально механики разработали мосты, раму и коробку.

Под капотом грузового автомобиля УАЗ располагался дизельный мотор GMC с тремя цилиндрами и емкостью 3490 кубических сантиметров. Это дало возможность сделать двигатель более экономичным. В предпоследний военный год на фабрике выпустили первую опытную машину, еще спустя один год с конвейера вышла еще одна модель. Они прошли тестирование и пробег по маршруту Ульяновск-Москва и обратно. Вместе с тем, вскоре В ЦК государства приняли решение отказаться от этого проекта в пользу более простых и бюджетных аналогов.