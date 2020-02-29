УАЗ напомнил о грузовике с дизельным мотором времен ВМВ

29.02.2020, 20:10, Разное

Сотрудники УАЗа рассказали о раритетных машинах и автомобильных прототипах. В годы войны с Германией завод сконструировал дизельный грузовик.
Власти СССР поручили создать четырехтонный грузовик, который перемещался бы мотор на дизеле для послевоенной сборки. Для этой работы задействовали эксперты НАТИ и УльЗИС. В процессе работы конструкторы использовали инновационные решения. Например, кабину транспортного средства выдвинули вперед для увеличения погрузочной части. Для этого специально механики разработали мосты, раму и коробку.

Под капотом грузового автомобиля УАЗ располагался дизельный мотор GMC с тремя цилиндрами и емкостью 3490 кубических сантиметров. Это дало возможность сделать двигатель более экономичным. В предпоследний военный год на фабрике выпустили первую опытную машину, еще спустя один год с конвейера вышла еще одна модель. Они прошли тестирование и пробег по маршруту Ульяновск-Москва и обратно. Вместе с тем, вскоре В ЦК государства приняли решение отказаться от этого проекта в пользу более простых и бюджетных аналогов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Мнение: Сынок, платье сними – мы домой летим

12.02 / Эксперты: Производительность Realme X50 Pro 5G будет выше тестового образца

05.01 / В Xiaomi намерены перевести свои ноутбуки на процессоры AMD Ryzen 4000U

26.02 / Юлия Барановская наотрез отказалась комментировать скандал с Алёной Водонаевой

30.01 / «Дни.ру» дарят подарки: телефон INOI 2 Lite

05.02 / Игры для PlayStation 4 продают по большим скидкам

30.12 / «Намеренно брал на работу слабых артистов»: Максим Фадеев назвал свою главную ошибку в работе с артистами в передаче «Просто о сложном»

29.12 / Валерий Сюткин не удостоил смерть Юлии Началовой чести

10.01 / Эксперты назвали ТОП-10 устаревших за последнее десятилетие технологий

11.01 / Мнение: Украина и «новый шелковый путь»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика