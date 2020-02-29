Дима Билан раскритиковал Ирину Шихман за недавнее интервью

29.02.2020, 20:10, Разное

Певец Дима Билан не так давно дал интервью журналистке Ирине Шихман для её YouTube-канала «А поговорить?». Через несколько недель после выхода выпуска исполнитель раскритиковал интервьюера, так как полностью просмотрел данный выпуск.

По словам музыканта, журналистка его попросту не уважает, равно как и его коллег для шоу-бизнеса. Примечательно, что в тот момент Билана звала на интервью и бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак, однако артист предпочел Шихман, о чем сейчас сильно жалеет. Продюсер знаменитости Яна Рудковская согласна со своим подопечным, так как Билан точно не заслуживает подобного отношения.

«Как ему удалось выдержать интервью в моральном плане? От просмотра видео я хотела не только поставить дизлайк, но и спросить интервьюера, откуда у неё столько злости», — отметила Рудковская. Отметим, что в своем интервью исполнитель рассказал, как его возлюбленная дважды потеряла ребенка, из-за чего у него начались проблемы с алкоголем. Помимо этого, он поведал о предыдущих отношениях.