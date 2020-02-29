Опухшее лицо Григория Лепса ужаснуло фанатов

29.02.2020, 20:10, Разное

Игорь Крутой невольно стал источником неприятных слухов, которые вспыхнули в Сети. Видео посещения музыкальной студии Григория Лепса в результате привлекло внимание не к его достижениям, а к изменившейся внешности артиста.

Композитор посетил уже запущенный проект 57-летнего певца с целью перенять опыт. Игорь Крутой занят созданием собственной студии, которую надеется закончить осенью. Радушный хозяин обсудил с гостем свое строительство и провел экскурсию по залам и комнатам для репетиций, записи вокала и оркестра. В беседе они обсудили участие Лепса на «Новой волне 2020» в Казани, специально для этого события композитор преподнес ему новую песню. Поклонники положительно оценили пост, выразив уверенность в том, что Игорю Крутому удастся открыть студию не хуже, чем у Григория Лепса.

Однако те, кто посмотрел видео, обратили внимание только на болезненный вид певца и принялись высказывать различные версии. В них присутствовали не только предположения о тяжелой болезни, хотя информация об операции на связках во Франции ни от кого не скрывалась, но и сожаление о том, что Лепс не бережет свое здоровье.