Режим MIUI 11 от Xiaomi станет еще темнее

29.02.2020, 20:10, Разное

Сотрудники корпорации Xiaomi постоянно модернизируют тему в собственной оболочке MIUI 11. Они намерены сделать фоновое изображение еще более темным.
Компания Xiaomi внедрит нововведение, которое уже сейчас можно встретить в операционной системе iOS 13. Известно, что MIUI 11 сделает фоновую картинку дисплея темной, чем дополнит «черноту» прошивки. Между тем, когда это будет доступно юзерам неизвестно. На 100% глобальная черная тема со сторонними приложениями появится, как предполагается, лишь в 12-й версии программы.

В начале года сообщалось о желании Xiaomi выполнить бета-тестирование оболочки уже весной. Сейчас известен перечень смартфонов, которые получать MIUI 12. Всего их почти 50, среди этих мобильных аппаратов находятся Xiaomi 10 Pro, Poco X2, Redmi K30 и Mi Play.



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