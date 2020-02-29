Путин и Роухани обсудили ситуацию в Идлибе

29.02.2020, 20:01, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Хасаном Роухани ситуацию в Идлибе, информирует пресс-служба Кремля.

«Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами – при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что диалог состоялся по инициативе иранской стороны.

Путин также выразил соболезнования Роухани в связи с погибшими в результате коронавируса людьми и сообщил о готовности помочь в противодействии распространению заболевания.

Напомним, в Иране уже сотни людей заразились коронавирусом, десятки жителей страны скончались из-за болезни. Местные жители подожгли больницу, в которую доставили 10 зараженных коронавирусом.



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