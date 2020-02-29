Греция не пропустила несколько тысяч сирийских беженцев

29.02.2020, 20:01, Новости дня

Греция не пропустила на свою территорию несколько тысяч сирийских беженцев, бежавших со стороны Турции.

Мигранты попытались проникнуть в Грецию с использованием гранат со слезоточивым газом турецкого производства, сообщили греческие полицейские, передает «Звезда».

По этим данным, греческие власти остановили свыше 4 тыс. сирийских беженцев на границе.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с Европейским союзом для сирийских беженцев. По его словам, за сутки прошли более 18 тыс. мигрантов.

После обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу.