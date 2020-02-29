Греция не пропустила несколько тысяч сирийских беженцев
29.02.2020, 20:01, Новости дня
Греция не пропустила на свою территорию несколько тысяч сирийских беженцев, бежавших со стороны Турции.
Мигранты попытались проникнуть в Грецию с использованием гранат со слезоточивым газом турецкого производства, сообщили греческие полицейские, передает «Звезда».
По этим данным, греческие власти остановили свыше 4 тыс. сирийских беженцев на границе.
В субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с Европейским союзом для сирийских беженцев. По его словам, за сутки прошли более 18 тыс. мигрантов.
После обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу.
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