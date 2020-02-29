Иран заявил об ответственности США в распространении коронавируса

29.02.2020, 20:01, Новости дня

Советник иранского президента Хесамаддин Ашна заявил, что США частично несут ответственность за распространение коронавируса в Иране.

«Из-за экономических санкции (президента США) Дональда Трампа и соучастия в этом Европы система общественного здравоохранения оказалась недостаточно подготовленной к своевременной реакции на коронавирус», – сообщил Ашна в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ответственность на то, как распространялась болезнь, и ответственность за погибших лежит на президенте США Дональде Трампе.

С 19 февраля в Иране зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, от болезни скончались 43 человека, выздоровели более 120.

Ранее в Иране местные жители подожгли больницу, в которую доставили 10 зараженных коронавирусом.



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