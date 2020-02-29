Вернувшихся из Италии в Петербург россиян отправили в больницу

29.02.2020, 20:01, Новости дня

Восьмерых граждан России, вернувшихся из Италии в Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Восемь россиян недавно вернулись из Италии, они направлены в больницу для обследования. Также в больницу направлен иранец, прилетевший в Петербург», – сообщили в комитете, передает РИА «Новости».

Напомним, Минздрав РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск коронавируса до «очень высокого».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Знаменитая бьюти-блогер оказалась трансгендером

21.02 / Новак раскрыл детали «неожиданного предложения» Путина для Лукашенко

29.01 / ВОЗ созвала заседание комитета по чрезвычайным ситуациям

11.02 / Контрразведка США назвала противостояние РФ и Китаю главной задачей

18.02 / Times — до половины всех британцев могут заразиться коронавирусом

13.02 / Гаджеты: Производитель чехлов рассекретил дизайн бюджетного iPhone 9

24.02 / Как мексиканские муралисты перевернули американское искусство

20.02 / Россиян предупредили об усилении эпидемии коронавируса осенью

13.02 / Памятник Шираку осквернили в Ницце

11.01 / После штурма: Верховный суд Абхазии отменил результаты выборов президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика