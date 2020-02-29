Вернувшихся из Италии в Петербург россиян отправили в больницу

29.02.2020, 20:01, Новости дня

Восьмерых граждан России, вернувшихся из Италии в Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Восемь россиян недавно вернулись из Италии, они направлены в больницу для обследования. Также в больницу направлен иранец, прилетевший в Петербург», – сообщили в комитете, передает РИА «Новости».

Напомним, Минздрав РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск коронавируса до «очень высокого».



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