Мнение: Живой мост в Индии, рост в странах Большой 20-ки и причина успеха Китая

29.02.2020, 19:40, Разное

1.  Забавные комментарии к картинке моста на 9gag. Сама картинка тоже интересна — живой мост, который крестьяне делают из корней деревьев, заставляя их расти через речку навстречу друг другу:

https://9gag.com/gag/aBgjR2Z

Типичная реплика завсегдатая форума: «На выращивание моста уходит 100 лет. Не слишком-то практично, но всё же быстрее, чем строятся инфраструктурные проекты в Италии».

2. Как я уже много раз писал, сравнивать надо сравнимое. И если сравнить экономический рост России (1,2%) с другими крупнейшими экономиками мира, входящими в Большую 20-ку, то окажется, что в прошлом году лишь 7 стран росли быстрее нас:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-vyrosla-ekonomika-stran-bolshoi-dvadcatki-za-2019-god-5e2aab915fd55f00ad8520cc

Обойти нас смогли сырьевые Австралия и Канада (незначительно, с показателями 1,7% и 1,5%), развивающиеся Китай, Индия и Индонезия (очень значительно — 6,1%, 5% и 5%), а также трудоголическая Южная Корея (2%) и обладающие главным мировым печатным станком США (2,3%). Великобритания и Франция продемонстрировали такой же рост, как и Россия.

Пожалуй, на таком фоне даже довольно скромный, на первый взгляд, показатель нашей экономики выглядит неплохо. Тем более, что мы смогли добиться роста несмотря на санкции, почти без наращивания госдолга, а также без увеличения размера населения или уровня урбанизации.

3. Забавное видео. Подпись: «Вот почему экономический рост Китая — 7%, а всего остального мира в среднем — лишь 0,5%»:

https://9gag.com/gag/aR09m52

Полагаю, автор поста на 9gag несколько преувеличил китайский рост и несколько преуменьшил рост других стран. Но свою главную мысль он донёс весьма наглядно.

Источник: Место для дискуссий



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