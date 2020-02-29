США помогут снять санкции Совбеза ООН с членов движения «Талибан»

29.02.2020, 19:40, Новости дня

США будут работать с Советом Безопасности ООН для снятия санкций с членов движения «Талибан». Как сообщает Reuters, об этом говорится в соглашении между Соединенными Штатами и «Талибаном», которое было подписано сегодня в Дохе (Катар).

Ожидается, что санкции будут сняты до мая текущего года.

Исламистское движение «Талибан» зародилось в Афганистане в 1994 году. В 1996–2001 годах талибы контролировали большую часть страны. В 2001 году, через месяц после терактов 11 сентября, международная коалиция под руководством США начала военную кампанию в Афганистане, свергнув правительство талибов, которое укрывало организаторов теракта.

В 2003 году Совбез ООН признал «Талибан» террористической организацией.

29 февраля 2020 года США и «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.