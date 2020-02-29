Рада опубликовала повестку дня внеочередной сессии. Уволят ли Гончарука, по-прежнему неясно

29.02.2020, 19:40, Новости дня

Вечером 29 февраля пресс-служба Верховной Рады опубликовала повестку дня внеочередной сессии, которая состоится 4 марта по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

В повестку включены шесть вопросов:

Проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Проект закона о внесении изменений в «Заключительные и переходные положения» закона «О национальной безопасности Украины» о вступлении в силу положений о главнокомандующем Вооруженными силами Украины, Генштабе ВСУ, видах и отдельных родах войск.

Проект закона о ратификации рамочного договора между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции». 

О Кабинете Министров Украины.

О деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Как и прежде, нет официальных деталей о том, что что именно подразумевается под «вопросом о Кабмине», в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта.

По данным источников украинских СМИ, на этом заседании парламент может уволить Гончарука. По другим данным, премьер сохранит свой пост. Официальных комментариев на эту тему не поступало.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах героев Небесной Сотни – заявление активистов

27.02 / Прокуратура: всем оренбургским мостам необходим ремонт

16.02 / Политромантика — в США сайт знакомств рекомендует искать любовь среди единомышленников

04.01 / Зариф назвал Помпео высокомерным клоуном

16.02 / Переводчики рассказали о самых сложных фразах Путина

22.02 / Саакашвили: За два месяца до Евромайдана Янукович называл Путина козлом и клятвенно обещал мне, что Украина идет в Европу

16.02 / Берлин заявил о многочисленных нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию

26.02 / Эксперт объяснил беспечность США в вопросах ПРО

04.02 / Корейские автозаводы остановили производство из-за коронавируса

26.02 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 81 тысяче человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика