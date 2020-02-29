Рада опубликовала повестку дня внеочередной сессии. Уволят ли Гончарука, по-прежнему неясно

29.02.2020, 19:40, Новости дня

Вечером 29 февраля пресс-служба Верховной Рады опубликовала повестку дня внеочередной сессии, которая состоится 4 марта по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

В повестку включены шесть вопросов:

Проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Проект закона о внесении изменений в «Заключительные и переходные положения» закона «О национальной безопасности Украины» о вступлении в силу положений о главнокомандующем Вооруженными силами Украины, Генштабе ВСУ, видах и отдельных родах войск.

Проект закона о ратификации рамочного договора между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции».

О Кабинете Министров Украины.

О деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Как и прежде, нет официальных деталей о том, что что именно подразумевается под «вопросом о Кабмине», в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта.

По данным источников украинских СМИ, на этом заседании парламент может уволить Гончарука. По другим данным, премьер сохранит свой пост. Официальных комментариев на эту тему не поступало.