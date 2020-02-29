Иранские власти сообщили о смерти 43 человек от коронавируса

29.02.2020, 19:37, Новости дня

В Иране от коронавирусной инфекции за минувшие сутки умерли девять человек. Таким образом, число погибших достигло 43 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны Киануша Джаханпура.

Также за минувшие сутки были выявлены 205 новых случаев заражения, таким образом, число инфицированных возросло до 593 человек.

В частности, коронавирусом заразились заместитель министра здравоохранения Ирана и несколько депутатов парламента.

Между тем «Би-Би-Си» со ссылкой на источники в системе здравоохранения Ирана сообщает, что на самом деле погибших может быть больше. По данным источников издания, по состоянию на вечер 27 февраля умерли как минимум 210 пациентов.