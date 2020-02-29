Шахматы. Грищук сохранил место в четверке рейтинга FIDE

29.02.2020, 19:34, Новости дня

Российский гроссмейстер Александр Грищук оставил за собой четвертую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

В активе Грищука 2777 очков. В пятерку лучших шахматистов мира также входит еще один представитель РФ Ян Непомнящий, сохранивший за собой пятую позицию. У него 2774 балла.

Лидером же рейтинга по-прежнему является норвежец Магнус Карлсен. У него 2862 очка. Второе место – за американцем Фабиано Каруаной (2842), замыкает тройку представитель Китая Дин Лижэнь (2805).

Сергей Карякин занимает 17 место. У него 2752 балла.



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