Японский премьер успокоил соотечественников насчет туалетной бумаги

29.02.2020, 19:34, Новости дня

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ успокоил соотечественников, обеспокоенных угрозой дефицита туалетной бумаги в стране.

Ранее в соцсетях началась паника – появились сообщения о том, производство туалетной бумаги в стране будет временно приостановлено. Причина – медицинские маски, на которые не спадает спрос во время распространения нового коронавируса COVID-2019, производятся из тех же материалов. Поэтому якобы принято решение использовать мощности лишь на производство медицинских изделий. Некоторые блогеры учили своих подписчиков делать маски самостоятельно из туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток. В считанные дни и эти товары стали дефицитом. Торговые сети были вынуждены ввести ограничения на продажу таких товаров по схеме "одна упаковка на семью".

Абэ, комментируя эту ситуацию, назвал панику ложными слухами и подчеркнул, что производство масок, туалетной бумаги и салфеток ведется внутри страны, поэтому перебоев с поставками каких-либо материалов из Китая не может быть.

Ранее Япония испытала дефицит туалетной бумаги и панику, связанную с этим товаром, в 2014 году. Тогда власти распространили информацию, из которой следовало, что более 40% производств этого деликатного товара размещены в сейсмоопасных районах, и в случае катастрофы японский потребитель может остаться без туалетной бумаги.



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