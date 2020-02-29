Джокович победил на турнире в Дубае, обыграв в финале Циципаса

29.02.2020, 19:34, Новости дня

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем теннисного турнира в Дубае. В финальном матче сербский теннисист одержал победу над греком российского происхождения Стефаносом Циципасом.

Джокович не оставил своему сопернику, занимающему шестое место в рейтинге ATP, шансов на положительный для него успех. Встреча завершилась по итогам двух сетов. Итоговый счет 6:3, 6:4 в пользу серба. Матч продолжался 1 час 19 минут.

Примечательно, что для Циципаса этот проигранный финал в Дубае стал вторым подряд. Годом ранее он потерпел поражение от Роджера Федерера.

Для Джоковича же этот титул стал 79 в карьере.



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