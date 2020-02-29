Чавушоглу заявил, что прогресс в Идлибе зависит лишь от Путина и Эрдогана

29.02.2020, 19:34, Новости дня

Прогресса в решении кризиса в сирийском Идлибе можно добиться только на переговорах глав РФ и Турции, которые запланированы на первую неделю марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам дипломата, ВКС РФ по-прежнему оказывают поддержку сирийским правительственным войскам, однако в ударах по турецким военным в Идлибе не участвуют, передает "Интерфакс".

И Турция готова прилагать все усилия, чтобы вместе с Россией добиться мира в Идлибской зоне деэскалации.

На фоне ситуации  состоялся телефонный разговор президентов Ирана и Турции Хасана Рухани и Реджепа Эрдогана. По словам Рухани, для обеспечения мирного процесса нужно искоренить террористов. При этом – защитить жизни мирных жителей. Эрдоган сообщил об обеспокоенности судьбой достижений "астанинского процесса", передает РИА Новости.

27 февраля обстановка в Идлибе накалилась. Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировка запрещена в РФ) атаковали регулярные войска Сирии, правительственная армия ответила. Под обстрел попали турецкие военные, 36 человек погибли. Получив сводки, российская сторона добилась прекращения огня со стороны Сирии, погибших и раненых турецких солдат эвакуировали. Подчеркивается, что российская авиация в этом районе не применялась.

Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности, Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии. В госдепе США обозначили готовность поддержать Турцию как союзника по НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств по Идлибу, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию.



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