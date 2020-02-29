Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

29.02.2020, 19:34, Новости дня

Телефонный разговор глав РФ и Ирана, состоявшийся по инициативе иранской стороны, завершился.

В ходе беседы российский лидер Владимир Путин выразил своему иранскому коллеге Хасану Рухани соболезнования в связи с распространением коронавируса. И сообщил о готовности оказать помощь в противодействии инфекции.

Также президенты обсудили ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обострение ситуации в Сирии.

Политики пришли к выводу, что необходимо добиваться выполнения астанинских договоренностей, прежде всего в борьбе с террористами, уважая при этом территориальную целостность и суверенитет Сирии, передает "Интерфакс".