Компания Citroen в 2020 году выпустит шесть новых электромобилей

29.02.2020, 19:25, Новости дня

Французский автомобильный гигант Citroen в 2020 году намерены выпустить несколько собственных элекрокаров.

В частности, специалисты марки объявили, что в наступившем году на рынке могут появиться одновременно шесть новых моделей, первой из которых значится электрический хетчбэк. В свою очередь, новинка выступает в качестве преемника для C4 и C4 Cactus. Однако производитель на намерен отказываться от ДВС, а потому обычные версии новинок также появятся в свободной продаже.

Кроме того, в компании Citroen также задумались о производстве собственного электрического минивэна. Также представители бренда анонсировали, что к 2025 году в продажу поступят электрические версии всех выпущенных моделей.