Марш памяти Бориса Немцова в Москве собрал более 20 тысяч человек

29.02.2020, 19:19, Новости дня

В ряде российских городов в субботу прошли памятные мероприятия, приуроченные к 5-й годовщине убийства бывшего вице-премьера правительства РФ, а впоследствии одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова. Самая крупная по масштабам акция состоялась в Москве.

По данным «Белого счетчика», число ее участников превысило 22 тысячи человек. Несколько сот человек остались «за бортом» события, поскольку не успели до его начала пройти на территорию мероприятия через контрольные рамки, установленные органами правопорядка.

В свою очередь в ГУ МВД по Москве утверждают, что в этой акции приняли участие немногим больше 10 тысяч человек.

В марше кроме представителей различных оппозиционных сил и демократических партий участвовали студенты сообщества «Молодежь Москвы», активисты еженедельной всероссийской акции в поддержку политзаключенных «Метропикет», правозащитники и родственники фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», а также представители движений «Родительская солидарность» и «Матери против политических репрессий».

В голове колонны столичных манифестантов был растянут баннер «Заказчик убийства должен сидеть». Лозунг стал своеобразным лейтмотивом марша. Ведь несмотря на то, что со дня убийства Бориса Немцова прошло уже больше пяти лет, ни организаторы преступления, ни его заказчики даже не установлены.

Напомним, 20 февраля нынешнего года на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене был представлен доклад о расследовании убийства Бориса Немцова. В документе, в частности, отмечалось, что российские власти отказались сотрудничать с представителями ПА ОБСЕ в целях скорейшего установления истины.

Главный редактор «Ежедневного журнала» и соратник Бориса Немцова Александр Рыклин считает, что важность традиционных маршей в память о политике очевидна. По его мнению, это не мемориальные акции в чистом виде, а в большей степени – политические.

«На этот раз все наши основные требования по содержанию марша были заложены в заявку, которую согласовала московская мэрия, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Следовательно, лозунги, транспаранты, «кричалки» могли быть практически любыми, если они соответствовали теме мероприятия. Это оградило граждан от репрессий со стороны органов правопорядка».

Вместе с тем Александр Рыклин признался, что не знает, почему столичные власти относительно легко согласовывают марши памяти Бориса Немцова. «Возможно, однажды самый большой начальник в стране дал добро на его проведение, а с тех пор все и идет своим чередом», – предположил он. – Возможно, все еще проще: в Кремле знают, что люди все равно выйдут на улицы, чтобы почтить память Немцова, поэтому предпочитают не будить лиха, пока оно тихо».

В свою очередь, руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» правозащитного центра «Мемориал» и один из организаторов марша Сергей Давидис в комментарии «Голосу Америки» уточнил, что особенность нынешнего мероприятия заключалась в поддержке тех идей и ценностей, которые защищал и за которые погиб Борис Немцов.

«Это требование освобождения политзаключенных, сменяемости власти, протест против спецоперации Кремля по изменению Конституции – словом, все то, что мы понимаем под наследием Немцова», – констатировал он.

Сергей Давидис подчеркнул, что на марше особенно громко прозвучала тема солидарности с политзаключенными и требование их освобождения. Как ему представляется, это вызвано растущим самосознанием российского общества и всеобщим пониманием того, что усиление политических репрессий в стране угрожают сегодня жизни и свободе каждого без исключения.

На этой неделе сенаторы Бен Кардин и Марко Рубио подготовили резолюцию Сената США с осуждением российской практики политически мотивированных тюремных заключений.

«Наглое убийство Бориса Немцова является напоминанием о том, что все свободные люди должны противостоять тем, кто отрицает свободы и основные права других людей. Несколько раз отправленный за решетку правительством Путина Немцов был примером мужества и погиб, защищая основные права своих сограждан», – отметил сенатор Кардин, автор Глобального закона Магницкого.

По данным Правозащитного центра «Мемориал», число политзаключенных в Российской Федерации с 2015 года увеличилось более чем в 6 раз.