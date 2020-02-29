Автоновости: Новый кроссовер Geely Boyue Pro стал самым продаваемым автомобилем марки

29.02.2020, 19:10, Разное

Модернизированная версия кроссовера Geely Boyue Pro по-прежнему пользуется большим спросом на китайском авторынке. По итогам прошлого месяца было реализовано свыше 23,5 тысяч экземпляров, а это на 30% превышает показатели конкурирующих моделей — Nissan X-Trail и Toyota RAV4 (16 и 15 тысяч авто соответственно).

Транспортное средство появилось на рынке лишь в октябре 2019 года, но за это время стало очень популярным. В Российской Федерации автомобиль появится уже в 2020 году под названием Atlas Pro. Автомобиль создан на основе Geely Atlas нынешней генерации: длина составила 4,54 метра, а колёсная база — 2,67 метра. Что касается экстерьера, то здесь машину ждали лишь небольшие изменения, силуэт и вовсе был сохранен. Разработчики изменили радиаторную решетку и форму капота, а также бампера и задние фонари.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым 177-сильным турбомотором от специалистов Volvo. Более мощные модификации получили 1,8-литровый турбодвигатель, генерирующий 185 лошадиных сил. Силовая установка функционирует в паре с роботизированной коробкой передач. Интерьер автомобиля был значительно переделан, начиная от передней консоли, заканчивая даже рулевым колесом. Стандартная вариация стоит в Китае почти 89 тысяч юаней (850 000 рублей), топовая модификация обойдется покупателю в 162 тысячи юаней (1,56 миллиона рублей). На российском рынке текущее поколение Geely Atlas доступно за 1,17 миллиона рублей.