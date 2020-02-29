Тестовые показы в США фильма «Годзилла против Кинг Конга» прошли успешно

29.02.2020, 19:10, Разное

Фантастический фильм «Годзилла против Кинг Конга» успешно преодолел тестовые показы в США. Об этом пишет Comic Book, ссылаясь на свои источники.
Накануне этого события режиссер фильма Адам Вингард разместил в Instagram кадр из оригинальной ленты 1962 года. Черно-белый снимок из фильма почти 60-летней давности не впечатлил поклонников кино, особенно представителей молодого поколения, хотя 37-летний Вингард и назвал фильм «классным». «Эпическую битву» между Годзиллой и Кинг-Конгом пообещал зрителям американский режиссер фильмов ужаса. Адам Вингард считает, что в поединке необходимо расставить четко акценты, у зрителей не должно быть сомнений в том, кому досталась победа.

Предыдущие картины о борьбе в империи монстров были холодно встречены зрителями, а «Годзилла 2: Король монстров» считается просто провальным. Вероятно, именно с этим связаны переносы прокатного графика последней части франшизы с марта на ноябрь этого года. В отечественном прокате фильм выйдет 19 ноября.



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