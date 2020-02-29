Крупнейший ритейлер подтвердил параметры Sony PlayStation 5

29.02.2020, 19:10, Разное

Японская корпорация Sony еще не выполнила полноценную презентацию приставки PlayStation 5, но недавно были подтверждены ее технические подробности. Сделал это магазин GameStop.

Ритейлер GameStop является самой крупной розничной сетью по реализации игровых консолей, игр, аксессуаров для персональных компьютеров. На официальном портале компании появилась информация, где сообщается о платформе Sony PlayStation 5. Данный материал привлек внимание пользователей мировой сети в связи со списком особенностей японского изобретения. По имеющимся данным, консоль получила трассировку лучей в режиме реального времени, 3D-звук, обратную совместимость с играми четвертой версии, шлем виртуальной реальности, специально созданный твердотельный накопитель, восьмиядерную систему AMD и поддержку 8K-телевизоров.

О стоимости модели пока нет достоверных сведений. Ее себестоимость составляет 450 долларов, что вынудит фирму Sony продавать приставку не меньше, чем за 500 долларов, не работая при этом себе в убыток. Неясно также, когда именно товар появится на полках торговых точек. Как сейчас предполагается, это случится в конце нынешнего года.