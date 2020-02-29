Дорогие колеса для Mac Pro могут спровоцировать поломку компьютера

29.02.2020, 19:10, Разное

Компьютер Apple Mac Pro стоит немалых материальных средств, как и колеса для него. Недавно выяснилось, что последние способны привести к поломке гаджета.

Американская корпорация продает отдельно от Mac Pro комплект колес за 400 американских долларов, благодаря чему удается перемещать настольный компьютер. Стоимость каждого предмета составляет 100 долларов, при этом у них нет одной важной детали: умение предотвращать ненужные передвижения, блокируя их на месте. В случае установки устройства на рабочем столе необходимо убедиться, что на поверхности отсутствует уклон, иначе дорогостоящее приобретение может рухнуть на пол.

Данное открытие сделал пользователь YoyTube Маркус Браунли. Он посоветовал остальным юзерам применять привычную стальную раму с ножками, избегая дополнительных колес. Сам Mac Pro стоит от 5000 долларов за базовую модификацию, за топ-версию придется выложить 53 тысячи долларов. Не имеющие функции блокировки колеса оказались серьезным упущением американской корпорации, которая известна приверженностью уделять внимание деталям.

https://twitter.com/MKBHD/status/1232708514625310721?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1232708514625310721&ref_url=https%3A%2F%2Fpdalife.info%2Fkolesa-za-400-dlya-mac-pro-mogut-stat-prichinoy-polomki-kompyutera-6228p.html