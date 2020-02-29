В Эквадоре зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

29.02.2020, 19:01, Новости дня

В Эквадоре подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, сообщила министр здравоохранения Каталина Андрамуньо Себайос.

«Несмотря на принятые меры, как и в других 54 странах, вирус попал к нам в страну. Вынуждены сообщить о первом подтвержденном случае коронавируса в Эквадоре», – сообщила глава ведомства, передает ТАСС.

На данный момент подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Франции, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, ОАЭ, Финляндии, Индии, Филиппинах, Италии, Великобритании, России, Канаде, Испании, Швеции, Бельгии, КНДР, Ливане, Иране, Израиле, Кувейте, Бахрейне, Афганистане, Ираке, Омане, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Румынии, Алжире, Бразилии, Греции, Норвегии, Грузии, Пакистане, Северной Македонии, Дании, Эстонии, Египете, Литве,Нигерии, Нидерландах, Новой Зеландии, Белоруссии, Азербайджане, Мексике.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск коронавируса до «очень высокого».